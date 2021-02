Scuole a Mercogliano | il TAR Salerno dà ragione all’Amministrazione D’Alessio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Questa mattina il Presidente della Sez. I del T.a.r. Campania-, con decreto n. 50/2021 ha respinto l’istanza di misure cautelari proposta da un gruppo di genitori di alunni di plessi scolastici cittadini ai fini dell’immediata inibizione degli effetti dell’ordinanza n. 23 del 21.2.2021 con la quale il Sindaco diha sospeso fino all’1.3.2021 l’attività didattica in presenza di tutte le altrepubbliche e private di ogni ordine e grado sul territorio comunale. “La nostra ordinanza resta valida – commenta il Sindaco Vittorio– il giudice ha ritenuto che è fondata e questo è la dimostrazione che agiamo, in ogni situazione, facendo attente valutazioni ed esclusivamente nell’interesse collettivo”. Particolarmente pregnanti ...

L'EPIDEMIA Covid: Mercogliano, Bisaccia, Taurano chiudono le scuole per contagio L'EPIDEMIA Covid in Irpinia, tre morti in 24 ore: la terapia intensiva di.... E' ancora caos scuole in Campania. Con il passaggio della regione in zona arancione e i contagi in risalita molti sindaci irpini tornano a chiudere gli istituti. Tra questi il Comune di Mercogliano. Questa mattina il Presidente della Sez. I del T.a.r. Campania-Salerno, con decreto n. 50/2021 ha respinto l'istanza di misure cautelari proposta da un gruppo di genitori di alunni di plessi scolastici ... L'ordinanza D'Alessio, che domenica scorsa ha chiuso a scopo precauzionale per sette giorni le scuole in presenza, è stata ...