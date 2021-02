Scontri nelle carceri: almeno 75 detenuti morti in un giorno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Defender of the People, organizzazione a difesa dei diritti umani, ha definito la giornata un “massacro senza precedenti. In Ecuador, seventy five prisoners were killed during violent riots in three prisons https://t.co/scSf0IwVNg — Radio Pakistan (@RadioPakistan) February 24, 2021 Sangue e violenze per le prigioni dell’Ecuador nella giornata di martedì, 23 febbraio. Il Defender of the L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Defender of the People, organizzazione a difesa dei diritti umani, ha definito la giornata un “massacro senza precedenti. In Ecuador, seventy five prisoners were killed during violent riots in three prisons https://t.co/scSf0IwVNg — Radio Pakistan (@RadioPakistan) February 24, 2021 Sangue e violenze per le prigioni dell’Ecuador nella giornata di martedì, 23 febbraio. Il Defender of the L'articolo proviene da YesLife.it.

