Sci di fondo, Pellegrino vince la Coppa di specialità (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 " Piccola soddisfazione alla vigilia dei Mondiali per Federico Pellegrino . Il fondista azzurro ha infatti vinto la sua seconda Coppa di specialità nelle sprint : i suoi 439 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 " Piccola soddisfazione alla vigilia dei Mondiali per Federico. Il fondista azzurro ha infatti vinto la sua secondadinelle sprint : i suoi 439 ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - Agenzia_Ansa : Sci di fondo, Pellegrino vince la coppa del mondo nella specialità sprint. La competizione finisce in anticipo per… - SkySport : Sci di fondo, gare cancellate per Covid: Pellegrino vince coppa di specialità sprint - MaccariFranco1 : RT @poliziadistato: #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già saldame… - TeoMatt89 : RT @Luca_Monta_: Lo sci di fondo è quel fantastico sport in cui da un giorno all'altro, alla vigilia dei Mondiali, scopri di aver vinto la… -