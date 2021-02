Salerno, droga e telefoni in carcere: pagamenti con carte prepagate (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il pagamento della droga che doveva arrivare ai detenuti del carcere di Salerno avveniva attraverso la ‘ricarica’ di carte prepagate. E sempre utilizzando carte prepagate si provvedeva all’acquisto di telefoni cellulari. E’ quanto emerso nel corso dell’indagine, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia penitenziaria e coordinata dalla Procura di Salerno, che ha portato all’alba all’esecuzione di 47 misure cautelari. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Salerno, Napoli, Firenze e Cosenza. La droga sarebbe arrivata in carcere in alcuni casi durante i colloqui settimanali. telefoni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il pagamento dellache doveva arrivare ai detenuti deldiavveniva attraverso la ‘ricarica’ di. E sempre utilizzandosi provvedeva all’acquisto dicellulari. E’ quanto emerso nel corso dell’indagine, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia penitenziaria e coordinata dalla Procura di, che ha portato all’alba all’esecuzione di 47 misure cautelari. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di, Napoli, Firenze e Cosenza. Lasarebbe arrivata inin alcuni casi durante i colloqui settimanali....

