Rider | la Spagna promette una legge per la regolamentazione

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La ministra spagnola del lavoro Yolanda Díaz è da mesi impegnata sul dossier per regolamentare il lavoro dei. Insono già 41 le sentenze giudiziarie che stabiliscono che la relazione dei ciclofattorini con le rispettive piattaforme deve essere quella di lavoratori dipendenti, e non di falsi autonomi, come finora. L’ultima un mese fa, a Barcellona: secondo i magistrati, i 748di Deliveroo nella città devono essere considerati lavoratori dell’impresa a tutti gli effetti. La magistrata autrice della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Così inlo sfruttamento e le violenze si celano dietro le agenzie interinali di reclutamento,... Leggi Anche La Commissione Ue avvia consultazioni sulle condizioni di lavoro dei: 'Spazio ...... Slovacchia,, Francia e Germania. La colpa non è solo dei tagli nelle consegne delle aziende,... Diritti in vista perLe quattro principali società di consegne di pasti a domicilio - Uber ...Da oggi sappiamo che lo sfruttamento di almeno 60 mila ciclofattorini che sfrecciano nelle città italiane per portare il cibo a domicilio costerà alle piattaforme digitali Glovo, Uber Eats, Just Eat e ...Le conclusioni dell’indagine sulle piattaforme digitali di consegna a domicilio condotta dalla procura di Milano sono un altro risultato dell’intelligenza e della determinazione dei rider che, negli u ...