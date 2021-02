Probabili formazioni Spezia-Parma, ventiquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Spezia-Parma, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Al Picco scontro salvezza delicatissimo tra i liguri che possono chiudere il discorso e i ducali di fatto già all’ultima spiaggia o quasi. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di sabato 27 febbraio, diretta tv su Sky Sport Serie A e queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Spezia – Dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina Italiano striglia i suoi. Non dovrebbe cambiare però nulla lì davanti: Agudelo, Saponara e Gyasi dal 1?. QUI Parma – Kucka ancora nel ruolo di trequartista con Gervinho a far coppia con Cornelius lì davanti. E’ di fatto l’ultima speranza per i ducali e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ledi, match valido per ladi. Al Picco scontro salvezza delicatissimo tra i liguri che possono chiudere il discorso e i ducali di fatto già all’ultima spiaggia o quasi. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di sabato 27 febbraio, diretta tv su Sky SportA e queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina Italiano striglia i suoi. Non dovrebbe cambiare però nulla lì davanti: Agudelo, Saponara e Gyasi dal 1?. QUI– Kucka ancora nel ruolo di trequartista con Gervinho a far coppia con Cornelius lì davanti. E’ di fatto l’ultima speranza per i ducali e ...

