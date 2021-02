Per scegliere dove costruire il deposito delle scorie nucleari l’Italia vuole prendere più tempo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una fase del decommissioning nucleare (Sogin)Maggio 2022. l’Italia potrebbe avere la rosa definitiva dei Comuni candidati a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari non prima di un anno, se, dopo la Camera, anche il Senato concederà più tempo per selezionare il sito dell’impianto atteso da anni. L’impegno c’è. Un emendamento al decreto Milleproroghe porta da sessanta a 180 i giorni che i sindaci hanno a disposizione per spedire a Sogin, la società pubblica incaricata dello smantellamento nucleare, le osservazioni sulla Cnapi, la mappa che ha individuato 67 aree idonee per costruire il deposito dei rifiuti radioattivi. Alla Camera è passato. E siccome sul Milleproroghe si valuta la carta della fiducia, la strada pare spianata anche in Senato ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una fase del decommissioning nucleare (Sogin)Maggio 2022.potrebbe avere la rosa definitiva dei Comuni candidati a ospitare ilnazionalenon prima di un anno, se, dopo la Camera, anche il Senato concederà piùper selezionare il sito dell’impianto atteso da anni. L’impegno c’è. Un emendamento al decreto Milleproroghe porta da sessanta a 180 i giorni che i sindaci hanno a disposizione per spedire a Sogin, la società pubblica incaricata dello smantellamento nucleare, le osservazioni sulla Cnapi, la mappa che ha individuato 67 aree idonee perildei rifiuti radioattivi. Alla Camera è passato. E siccome sul Milleproroghe si valuta la carta della fiducia, la strada pare spianata anche in Senato ...

TgrMolise : L'emergenza #coronavirus ha portato a scegliere il palazzetto dello sport dell'Università del #Molise come centro p… - Viminale : 'Manifesto della comunicazione non ostile' negli uffici pubblici dello Stato a #Trieste. L'impegno del prefetto che… - jmorat : RT @vaielettrico: In Lombardia c'è il bando che offre fino a 18mila euro per la EV, poi gli incentivi nazionali fino a 10mila?? C'è da sceg… - nicc_gaglia : @lias3ra Anche io sono più per il salato ma oggi è dura scegliere, avendo un bar ?? - Streghetta_1321 : @sonperplessa Ti capisco benissimo! Anche io ero molto preoccupata per inizio superiori perché mia figlia ha pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Per scegliere Covid, così le varianti del virus impongono cambi di fascia e chiusure Si ferma per il Covid - 19, sempre nella Capitale, anche la sede Cerboni dell'istituto comprensivo "... Il governatore Michele Emiliano adotterà un'altra ordinanza che darà la possibilità di scegliere ...

Scegliere dove andare con gli occhi dei fotografi di viaggio Per Marko, fotografo originario del Salento, è difficile scegliere quale sia stata la sua destinazione preferita nel corso dei suoi viaggi. Gli sono rimasti nel cuore la città di Porto, simile all'...

Consigli per scegliere la facoltà Il progetto di Deangeli fa scuola il mattino di Padova Iliad, i clienti che scelgono questa tariffa ricevono anche tre servizi gratis I clienti che scelgono questa tariffa di Iliad potranno contare anche su tre servizi a costo zero. La promozione prevede 70 Giga in 4G ...

L’antitrust USA indaga sulla funzione “Accedi con Apple” Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Apple per lamentele di alcuni sviluppatori sulla funzionalità "Accedi con Apple" che consente di usare il proprio Account Apple per acce ...

Si fermail Covid - 19, sempre nella Capitale, anche la sede Cerboni dell'istituto comprensivo "... Il governatore Michele Emiliano adotterà un'altra ordinanza che darà la possibilità di...Marko, fotografo originario del Salento, è difficilequale sia stata la sua destinazione preferita nel corso dei suoi viaggi. Gli sono rimasti nel cuore la città di Porto, simile all'...I clienti che scelgono questa tariffa di Iliad potranno contare anche su tre servizi a costo zero. La promozione prevede 70 Giga in 4G ...Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Apple per lamentele di alcuni sviluppatori sulla funzionalità "Accedi con Apple" che consente di usare il proprio Account Apple per acce ...