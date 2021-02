Oggi è un altro giorno: Corinne Clery, i suoi amori e la malattia del figlio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si rinnova l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 in onda ogni pomeriggio sotto la guida di Serena Bortone. Questa volta, ospite straordinaria della trasmissione è stata Corinne Clery, attrice di grande successo e personaggio amatissimo della televisione. Oltre a ripercorrere la sua sfavillante carriera, Corinne Clery ha parlato a lungo della sua vita privata – che, in effetti, è stata piuttosto movimentata. A partire da quando, ancora giovanissima, ha conosciuto il suo primo amore: “Arrivo da una famiglia in cui non si usava uscire, e dormire fuori era proprio una cosa dell’altro mondo. Da ragazza andavo a dormire da mia nonna, perché volevo vedere il mio fidanzato. Nessuno sapeva niente” – ha raccontato l’attrice, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si rinnova l’appuntamento quotidiano conè un, lo show di Rai1 in onda ogni pomeriggio sotto la guida di Serena Bortone. Questa volta, ospite straordinaria della trasmissione è stata, attrice di grande successo e personaggio amatissimo della televisione. Oltre a ripercorrere la sua sfavillante carriera,ha parlato a lungo della sua vita privata – che, in effetti, è stata piuttosto movimentata. A partire da quando, ancora giovanissima, ha conosciuto il suo primo amore: “Arrivo da una famiglia in cui non si usava uscire, e dormire fuori era proprio una cosa dell’mondo. Da ragazza andavo a dormire da mia nonna, perché volevo vedere il mio fidanzato. Nessuno sapeva niente” – ha raccontato l’attrice, ...

