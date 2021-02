NIER REPLICANT | Disponibile il filmato d’apertura

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oggi SQUARE ENIX® ha svelato il, intitolato “Attract Movie,” di™ ver.1.22474487139… puntando i riflettori sugli aggiornamenti grafici, voiceover e soundtrack dell’amatissimo titolo. Ilintroduce un improbabile cast di personaggi in un mondo oscuro e apocalittico, mentre si uniscono al protagonista nella sua missione accattivante per curare sua sorella da una malattia mortale – una ricerca che a sua volta li farà dubitare di qualsiasi cosa.ver.1.22474487139… saràper PlayStation®4, per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC (Steam®) il 23 aprile, 2021. Infine, per il 4° anniversario dalla pubblicazione di: ...

omniacrystallis : Square Enix ha svelato oggi il filmato di apertura di NieR Replicant ver.1.22474487139…, che mette in evidenza i mi… - SerialGamerITA : NieR Replicant ver.1.22474487139…, mostrato il filmato d’apertura del gioco, NieR: Automata supera i 5,5 #squareenix - AkibaGamers : SQUARE ENIX e lo sviluppatore Toylogic hanno condiviso un nuovo trailer e una sequenza di screenshot per NieR Repli… - GamingToday4 : NieR Replicant: trailer di gameplay mostra tante ambientazioni e personaggi - PlanetR7_ : NieR Replicant, Square Enix pubblica un nuovo trailer giapponese ed immagini inedite -

Ultime Notizie dalla rete : NIER REPLICANT

Il publisher Square Enix e lo sviluppatore Toylogic hanno fatto uscire un nuovo trailer e dei nuovi screenshot perver.1.22474487139 .ver.1.22474487139 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 22 aprile 2021 in Giappone e Asia, per poi uscire in tutto il mondo il 23 aprile su PC (Steam),...Manage cookie settings Parlando di altri giochiver.1.22474487139... uscirà il 22 aprile 2021 , in Giappone e in Asia, mentre in occidente bisognerà aspettare un giorno in più. ...Oggi SQUARE ENIX® ha svelato il filmato d’apertura, intitolato “Attract Movie,” di NieR Replicant™ ver.1.22474487139… puntando i riflettori sugli ...Nier Replicant si mostra in un nuovo trailer gameplay che svela molti più dettagli sui combattimenti e i personaggi presenti nel titolo ...