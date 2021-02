Napoli, nasce il Pronto Soccorso del Policlinico: “Atto doveroso” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un nuovo Pronto Soccorso al Policlinico Federico II per la città e soprattutto per i cittadini. Un evento atteso da tanti anni e che finalmente è diventato realtà. Anche il II Policlinico della Federico II di Napoli avrà il suo Pronto Soccorso. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: “Finalmente. Ci battevamo da tempo per questo. Ora bisogna fare lo stesso anche con il Vecchio Policlinico.” Finalmente il Policlinico della Federico II di Napoli avrà il suo Pronto Soccorso. E’ stato deciso nella giornata del 23 febbraio con una delibera della Scuola di Medicina.Per l‘operazione sono stati stanziati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un nuovoalFederico II per la città e soprattutto per i cittadini. Un evento atteso da tanti anni e che finalmente è diventato realtà. Anche il IIdella Federico II diavrà il suo. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: “Finalmente. Ci battevamo da tempo per questo. Ora bisogna fare lo stesso anche con il Vecchio.” Finalmente ildella Federico II diavrà il suo. E’ stato deciso nella giornata del 23 febbraio con una delibera della Scuola di Medicina.Per l‘operazione sono stati stanziati ...

sudreporter : #Napoli, appello per un museo dedicato a #EnricoCaruso in occasione del 148° anniversario della nascita… - federconsveneto : SCAN-portale finanziato dall’UE,con l’Università di Napoli Federico II,per consumatori e micro imprese per risolver… - Napolitanteam : Nasce 'Generazione 20.20': gli studenti di Napoli per un fumetto che dà voce al disagio e ai problemi degli adolesc… - IlChitarrista16 : Buon compleanno #TullioDePiscopo ? Curiosità: 24 febbraio 1946 Nasce a Napoli il percussionista Tullio De Piscopo.… - Rosanna05445617 : RT @culture_more: Auguri di Buon Compleanno @_GigiDAlessio_?????? #24febbraio 1967 nasce a #Napoli @_GigiDAlessio_ cantautore, produttore… -