Milano, indagine sui rider: da assumere 60mila lavoratori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Maxi indagine della procura di Milano. Multe per le grandi aziende del delivery: 90 giorni per assumere 60mila rider in Italia Multe per 733 milioni ai danni delle grandi aziende di food delivery in Italia. La procura di Milano ha avviato delle indagini che dal capoluogo lombardo si sono successivamente estese su tutta la penisola. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Maxidella procura di. Multe per le grandi aziende del delivery: 90 giorni perin Italia Multe per 733 milioni ai danni delle grandi aziende di food delivery in Italia. La procura diha avviato delle indagini che dal capoluogo lombardo si sono successivamente estese su tutta la penisola. L'articolo proviene da Inews.it.

RaiNews : #Rider, maxi-indagine #Milano. Pm Greco: 'Non sono schiavi, ma cittadini'. 'Hanno trattamento che nega futuro'. Olt… - petergomezblog : I pm di Milano: “I rider sono lavoratori subordinati, non schiavi ma cittadini. Su Uber Eats aperta anche indagine… - eziomauro : Maxi-indagine sui rider a Milano, obbligo di assumerne 60mila e multe sulla mancata sicurezza per 733 milioni alle… - mariagrosso : RT @ultimenotizie: 'Non è più il tempo di dire che i rider sono schiavi, è arrivato il tempo di dire che sono cittadini che hanno bisogno… - shiwasekitai : RT @petergomezblog: I pm di Milano: “I rider sono lavoratori subordinati, non schiavi ma cittadini. Su Uber Eats aperta anche indagine fisc… -