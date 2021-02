Milano, il procuratore: ”Non schiavi ma cittadini, vanno assunti 60mila rider” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Procura di Milano ha aperto un’indagine “fiscale” su Uber Eats, filiale italiana del colosso americano già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider, “per verificare se sia configurabile una stabile organizzazione occulta” dal punto di vista fiscale. Lo ha annunciato il procuratore di Milano Francesco Greco nel corso di una conferenza stampa convocata per fare Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Procura diha aperto un’indagine “fiscale” su Uber Eats, filiale italiana del colosso americano già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato sui, “per verificare se sia configurabile una stabile organizzazione occulta” dal punto di vista fiscale. Lo ha annunciato ildiFrancesco Greco nel corso di una conferenza stampa convocata per fare

