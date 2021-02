Massimo Garavaglia | l’unico uomo di Salvini nel governo Draghi

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha inchiodato le correnti, paralizzato i partiti e dopotenziato i leader: per, solo. La carta d’identità di: un leghista della prima ora Nome:Ministero: Ministro per il turismo Partito: Lega Data di nascita: 8 aprile 1968 Luogo di nascita: Cuggiono Età: 52 anni Famiglia: Sposato Professione: Consulente d’Azienda Titolo di studi: Laurea in Scienze Politiche Account social: https://www.facebook.com/ufficiale LEGGI ANCHE >>> Vittorio Colao, si occuperà lui della transizione digitale per MarioLEGGI ANCHE >>> Andrea Orlando torna a Palazzo, è lui il Ministro ...