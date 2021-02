Marvel's Avengers per Xbox Series X avrà una risoluzione maggiore rispetto a PS5 ma ci sono dubbi sui 60FPS (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che Marvel's Avengers su PS5 girerà in 4K, avrà tempi di caricamento migliorati, texture in alta risoluzione e, in modalità performance, il gioco sarà eseguito a 60FPS. Ora, Square Enix ha pubblicato una tabella con i miglioramenti previsti su Xbox Series X/S. Da quanto emerso, Series X avrà una risoluzione maggiore rispetto a PS5. La versione per la console di Sony girerà in 4K con checkerboard a 60FPS o in 4K nativi e 30FPS. Sulla next-gen di Microsoft, invece, è presente una sola modalità a 4K nativi ma non vengono specificati i 60FPS, si parla solo di "frame rate migliorato". La tabella di Square Enix rivela ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che'ssu PS5 girerà in 4K,tempi di caricamento migliorati, texture in altae, in modalità performance, il gioco sarà eseguito a. Ora, Square Enix ha pubblicato una tabella con i miglioramenti previsti suX/S. Da quanto emerso,unaa PS5. La versione per la console di Sony girerà in 4K con checkerboard ao in 4K nativi e 30FPS. Sulla next-gen di Microsoft, invece, è presente una sola modalità a 4K nativi ma non vengono specificati i, si parla solo di "frame rate migliorato". La tabella di Square Enix rivela ...

Eurogamer_it : #MarvelsAvengers: su #XboxSeriesX risoluzione maggiore a #PS5, ma i 60FPS? - leojssues : fan della marvel potete consigliarmi se guardare i film degli avengers in ordine di uscita o nell’ordine della storia? #avengers #marvel - GamingToday4 : Marvel’s Avengers su Xbox Series X|S: risoluzione superiore a PS5, 60 fps in dubbio - tnkubooks : Che bella la tl piena di tweet sulla Marvel, mi ricorda il periodo di avengers endgame ?????? - Multiplayerit : Marvel's Avengers su Xbox Series X|S: risoluzione superiore a PS5, 60 fps in dubbio -