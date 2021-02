Mai più a corto di batteria con il Samsung Galaxy M62, in Europa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aveva fatto scalpore la presentazione in India del Samsung Galaxy F62 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che ricordiamo essere dotato di una batteria da 7000mAh: la versione internazionale è stata battezzata Samsung Galaxy M62, che non vede affatto cambiata la scheda tecnica e la conformazione estetica del modello indiano. La batteria da 7000mAh resta la stessa, con supporto alla ricarica rapida a 25W e spinta del processore Exynos 9825 (lo stesso con cui è stato equipaggiato il Samsung Galaxy Note 10), in accoppiata a 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). Discreto anche lo schermo AMOLED, con una diagonale di 6.7 pollici ed una risoluzione FullHD+. L fotocamere posteriori sono quattro, di cui la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aveva fatto scalpore la presentazione in India delF62 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che ricordiamo essere dotato di unada 7000mAh: la versione internazionale è stata battezzataM62, che non vede affatto cambiata la scheda tecnica e la conformazione estetica del modello indiano. Lada 7000mAh resta la stessa, con supporto alla ricarica rapida a 25W e spinta del processore Exynos 9825 (lo stesso con cui è stato equipaggiato ilNote 10), in accoppiata a 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). Discreto anche lo schermo AMOLED, con una diagonale di 6.7 pollici ed una risoluzione FullHD+. L fotocamere posteriori sono quattro, di cui la ...

GrandeFratello : Ed in quest'ultima settimana nella Casa, Dayane ha bisogno più che mai della vicinanza da parte dei suoi cari che l… - CarloStagnaro : Nota a margine: @RobertoBurioni e altri (tra cui @istbrunoleoni e @liberioltre) da tempo insistono che produrre vac… - borghi_claudio : @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai Io non ho detto niente, non sono al Governo, se mai l'ho chiesto. Infatt… - PrelemiLover : @CartaDaCuloDiTZ Anche la persona di cui si è innamorati può deludere, non sono mai stata fan di D ne delle Rosmell… - ciccionocera00s : RT @martasospesa: onestamente mai visto uno che soffre di più il milan di saverio ma giusto da napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Microsoft Surface Pro 7 con Core i5 ad un prezzo bomba su Mediaworld ...risparmiare il più possibile sui vostri acquisti online. Le offerte, dunque, sono molteplici e includono anche diversi dispositivi di ultima generazione, permettendovi di comprarli a prezzi forse mai ...

AstraZeneca: 'Obiettivo di oltre 5 milioni di dosi all'Italia entro marzo' ...degli impianti di produzione di un vaccino ad alta complessità biologica che non era stato mai ...dalla nostra rete di approvvigionamento internazionale con l'obiettivo di consegnare all'Italia più di ...

In vendita su eBay l’automobile più strana mai realizzata autoblog.it ...risparmiare ilpossibile sui vostri acquisti online. Le offerte, dunque, sono molteplici e includono anche diversi dispositivi di ultima generazione, permettendovi di comprarli a prezzi forse......degli impianti di produzione di un vaccino ad alta complessità biologica che non era stato...dalla nostra rete di approvvigionamento internazionale con l'obiettivo di consegnare all'Italiadi ...