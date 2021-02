Lutto nel mondo dello sport: morto l’ex Atalanta Willy Braciano Ta Bi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È morto ieri mattina in Costa d’Avorio l’ex Atalanta Willy Braciano Ta Bi, a soli 21 anni. La causa del decesso è un tumore al fegato, diagnosticato due anni fa. Da allora lascia il mondo del calcio e l’Atalanta per poter tornare in terra natale e iniziare un ciclo di cure. Willy nato a Divo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Èieri mattina in Costa d’AvorioTa Bi, a soli 21 anni. La causa del decesso è un tumore al fegato, diagnosticato due anni fa. Da allora lascia ildel calcio e l’per poter tornare in terra natale e iniziare un ciclo di cure.nato a Divo L'articolo

Montecitorio : Bandiere a mezz'asta a Montecitorio e in tutta Italia in segno di lutto per le vittime dell'attentato in #Congo, ne… - Eurosport_IT : Non è possibile. Ancora una vittima della strada, aveva solo 17 anni ???? - carlaruocco1 : Durante un attacco a convoglio #Onu nel #Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano #lucaattanasio e un carab… - blogsicilia : #notizie #sicilia Lutto nel giornalismo sportivo, è morta Fiammetta La Guidara - - 76Airone : @Soleil_stasi Mi spiace per Dayane ma visto il lutto doveva uscire e elaborare la cosa con la figlia e le persone i… -