Lautaro Martinez in versione super papà: ecco come fa addormentare la sua Nina (VIDEO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lautaro Martinez, grintoso in campo con l'Inter, dolce e tenero tra le mura domestiche con la sua piccola Nina. eccol Il Toro in versione super papà...caption id="attachment 1099003" align="alignnone" width="1024" Lautaro Martinez (Instagram Lautaro)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021), grintoso in campo con l'Inter, dolce e tenero tra le mura domestiche con la sua piccolal Il Toro in...caption id="attachment 1099003" align="alignnone" width="1024"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - OptaPaolo : 6 - Lautaro Martínez e Romelu Lukaku si sono scambiati sei assist in questa Serie A, almeno due in più di ogni altr… - ItaSportPress : Lautaro Martinez in versione super papà: ecco come fa addormentare la sua Nina (VIDEO) - - infoitsport : Lautaro Martinez dopo Milan-Inter: 'Abbiamo sofferto ma ora siamo felici di essere primi' - Lmartinez10_ : RT @Inter: ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo #Brozovic #Mi… -