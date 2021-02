La vera scissione è in casa Di Maio | la fidanzata lavora per una grillina dissidente già espulsa

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) In questi giorni concitati che hanno segnato la genesi del governo Draghi, al quale si sono affrettati a giurare fedeltà incondizionata quasi tutti i partiti italiani, capita di assistere a scene surreali, anche divertenti a volerle leggere con la giusta dose di ironia. Il M5S in subbuglio, diviso tra chi ha già abbracciato un esecutivo totalmente devoto ai dettami della Troika e chi invece non riesce proprio a mandar giù l’ennesimo boccone amarissimo. Un Pd che si ritrova improvvisamente a governare con la Lega. Salvini che promette battaglia sulle riaperture mentre i suoi stessi parlamentari si allineano, invece, all’intransigenza del premier e del ministero della Salute. E, ultima tra le bizzarrie segnalate, i venti diche hanno iniziato a soffiare inDi. Niente da prendere troppo sul serio, per carità. Ma fa ...

E' un ragazzo con un grande cuore e unapassione politica. In questo momento purtroppo chi ha queste caratteristiche in politica viene penalizzato, perchè siamo nell'era delle giravolte, dei ...Ai grillini va il merito, o il vantaggio, di non avere patito alcuna. In oltre dieci anni se ne sono andati molti, moltissimi, ma individualmente. Sono scarsissimi i casi di ...La scissione? "Il vero rischio è quello dell'evaporazione. Già nel cuore di molti italiani non esistiamo più. Se in due anni passi dal 33% al 13% la tua preoccupazione non deve essere la ...Massimo Bugani, nel M5s sembra iniziata la notte dei lunghi coltelli. Espulsioni, addii, tradimenti. Lei è attivista dal 2005: che succede? "Ammetto senza vergogna d'essere molto addolorato perché son ...