Italia-Israele oggi, calcio femminile: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci siamo. oggi, alle ore 17.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro dell’ultima sfida delle Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile tra Italia e Israele. L’obiettivo delle azzurre è molto chiaro: vincere e conquistare il pass per la competizione continentale che si terrà in Inghilterra. Stando ai riscontri delle altre partite, all’Italia “basterà” imporsi con due gol di scarto per qualificarsi e rientrare nel novero delle migliori seconde. La Nazionale, dunque, ha in mano il proprio destino e la speranza è che le azzurre sappiano esprimersi al meglio. La CT Milena Bertolini dovrà fare a meno di elementi importanti della rosa come Aurora Galli ed Alia Guagni, costretta quest’ultima a dare forfait per una lesione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci siamo., alle ore 17.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro dell’ultima sfida delleagliditra. L’obiettivo delle azzurre è molto chiaro: vincere e conquistare il pass per la competizione continentale che si terrà in Inghilterra. Stando ai riscontri delle altre partite, all’“basterà” imporsi con due gol di scarto per qualificarsi e rientrare nel novero delle migliori seconde. La Nazionale, dunque, ha in mano il proprio destino e la speranza è che le azzurre sappiano esprimersi al meglio. La CT Milena Bertolini dovrà fare a meno di elementi importanti della rosa come Aurora Galli ed Alia Guagni, costretta quest’ultima a dare forfait per una lesione ...

Nel corso della diretta, che si concluderà intorno alle 17.00 per lasciar spazio alla gara di qualificazione europea di calcio femminile, Italia-Israele, sono previsti anche gli interventi del ...

