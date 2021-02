Imma Battaglia dice la sua sull’amore di Dayane Mello per Rosalinda al GF Vip (Foto) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A Imma Battaglia il GF Vip degli ultimi episodi non sta piacendo più come prima, all’attivista LGBT non è andata giù la dichiarazione d’amore di Dayane Mello a Rosalinda (Foto). Sente puzza di strategia e quella della modella non le fa piacere, va ben oltre un gioco, ben oltre il reality show. Imma Battaglia è stata tra le prime a sostenere Gabriel Garko nel suo coming out al Grande Frarello Vip, proprio con Rosalinda Cannavò. L’addio ad Auda Del Vesco, l’addio al segreto di pulcinella e adesso tutto il resto le appare falso. C’è così tanto arcobaleno nella casa del GF Vip da sembrare falso e lei non è l’unica a pensarla in questo modo. Il tema dell’omosessualità era giusto ma poi tutto è diventato patetico. Imma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ail GF Vip degli ultimi episodi non sta piacendo più come prima, all’attivista LGBT non è andata giù la dichiarazione d’amore di). Sente puzza di strategia e quella della modella non le fa piacere, va ben oltre un gioco, ben oltre il reality show.è stata tra le prime a sostenere Gabriel Garko nel suo coming out al Grande Frarello Vip, proprio conCannavò. L’addio ad Auda Del Vesco, l’addio al segreto di pulcinella e adesso tutto il resto le appare falso. C’è così tanto arcobaleno nella casa del GF Vip da sembrare falso e lei non è l’unica a pensarla in questo modo. Il tema dell’omosessualità era giusto ma poi tutto è diventato patetico....

