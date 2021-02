Il Paradiso delle signore | anticipazioni 25 febbraio | Marta parte di nuovo?

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)avrà una reazione negativa alla notizia che Federico è suo fratello e prenderà una decisione impulsiva. La Guarnieri, come rivelano leIlrelative alla puntata in onda domani 23, deciderà di andare a Parigi da suo fratello Riccardo. Nel frattempo, Umberto confiderà a Vittorio e Federico di essere dispiaciuto per la reazione che ha avuto sua figlia. Intanto, Rocco penserà di trovare un lavoro a Giuseppe al grande magazzino mentre Gabriella si ispirerà alla moda londinese per la prossima collezione a marchio, ma rischierà di creare scandalo. Infine, il Mantovano minaccerà nuovamente Ludovica, la quale come sempre chiederà aiuto a Marcello. Il...