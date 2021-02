Il New York Times pubblica la ricetta della Carbonara al pomodoro e il web insorge (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La ricetta della Carbonara al pomodoro affumicata fa raggelare il web che insorge contro il New York Times. Dopo la pizza con l’ananas, con cui ormai abbiamo imparato (tragicamente) a convivere, arriva la notizia di un piatto tipico della gastronomia nostrana rivisitato in modo quantomeno particolare. La Carbonara al pomodoro. La notizia di questa ricetta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Laalaffumicata fa raggelare il web checontro il New. Dopo la pizza con l’ananas, con cui ormai abbiamo imparato (tragicamente) a convivere, arriva la notizia di un piatto tipicogastronomia nostrana rivisitato in modo quantomeno particolare. Laal. La notizia di questaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

