Il Congo | Attanasio e il problema dell' impunità dilagante

Esprimo ferma e intransigente condanna al vile attacco armato in cui ha perso la vita, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), Luca Attanasio, nei pressi della città di Goma, nella provincia del Nord Kivu della RDC. Il convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) su cui viaggiavano l'ambasciatore, la sua guardia del corpo e l'autista del PAM, che sono stati uccisi, ha subito un'imboscata alle 10 del mattino del 22 febbraio scorso, mentre la delegazione era in viaggio per visitare i programmi del PAM a Rutshuru. La strada su cui viaggiava il convoglio, nel parco nazionale di Virunga, è stata spesso teatro di attacchi da parte di gruppi armati e milizie con la conseguenza che un alto numero di civili e centinaia di ranger del parco sono stati ...

