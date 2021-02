Hong Kong, imposta sul trading sale per prima volta dal 1993 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Stamp Duty sul trading di titoli azionari a Hong Kong salirà per la prima volta dal 1993. Il governo del territorio autonomo nel Sudest della Cina ha deciso di alzare l’aliquota dall’attuale 0,1% del controvalore della transazione allo 0,13%, con l’obiettivo di finanziare la ripresa dell’economia locale dalla pandemia grazie al gettito aggiuntivo. In seguito alla notizia, il principale indice del mercato di Hong Kong, l’Hang Seng, ha chiuso in calo del 2,99%. In particolare, il titolo dell’Hong Kong Exchange & Clearing Ltd (HKEX), l’operatore della borsa, è crollato dell’8,69%, registrando il calo più consistente dal 2015. “Anche se siamo delusi dalla decisione del governo di aumentare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Stamp Duty suldi titoli azionari asalirà per ladal. Il governo del territorio autonomo nel Sudest della Cina ha deciso di alzare l’aliquota dall’attuale 0,1% del controvalore della transazione allo 0,13%, con l’obiettivo di finanziare la ripresa dell’economia locale dalla pandemia grazie al gettito aggiuntivo. In seguito alla notizia, il principale indice del mercato di, l’Hang Seng, ha chiuso in calo del 2,99%. In particolare, il titolo dell’Exchange & Clearing Ltd (HKEX), l’operatore della borsa, è crollato dell’8,69%, registrando il calo più consistente dal 2015. “Anche se siamo delusi dalla decisione del governo di aumentare ...

(Teleborsa) – La Stamp Duty sul trading di titoli azionari a Hong Kong salirà per la prima volta dal 1993. Il governo del territorio autonomo nel Sudest della Cina ha deciso di alzare l'aliquota dall'attuale 0,1% del controvalore della transazione allo 0,13%, con l'obiettivo di finanziare la ripresa dell'economia locale dalla pandemia grazie al gettito aggiuntivo. In seguito alla notizia, il principale indice del mercato di Hong Kong, l'Hang Seng, ha chiuso in calo del 2,99%. In particolare, il titolo dell'Hong Kong Exchange & Clearing Ltd (HKEX), l'operatore della borsa, è crollato dell'8,69%, registrando il calo più consistente dal 2015.