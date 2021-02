GF Vip sospesa la diretta, cosa è successo? Il motivo dello stop e le critiche dei fan del programma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arriva una decisione controversa da parte della produzione del GF Vip: sospendere la diretta per diverse ore nella notte per effettuare alcuni interventi tecnici. Inutile dire che l'annuncio ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arriva una decisione controversa da parte della produzione del GF Vip: sospendere laper diverse ore nella notte per effettuare alcuni interventi tecnici. Inutile dire che l'annuncio ha ...

infoitcultura : GF Vip sospesa la diretta, cosa è successo? Il motivo dello stop e le critiche dei fan del programma - infoitcultura : GF VIP, diretta tv e streaming sospesa: spunta un avviso inaspettato, cosa succede - zazoomblog : Grande fratello vip: diretta sospesa per 8 ore. Telespettatori in rivolta - #Grande #fratello #diretta #sospesa - zazoomblog : Grande fratello vip: diretta sospesa per 8 ore. Telespettatori in rivolta - #Grande #fratello #diretta #sospesa - infoitcultura : La diretta tv e streaming del Grande Fratello Vip sarà sospesa, ecco cosa sta succedendo -