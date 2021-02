Germania | IFO conferma previsioni riduzione occupazione

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Previsto un aumento dei licenziamenti ina causa della crisi pandemica e delle misure restrittive predisposte dal governo, che stanno colòpendo in particolare il settore del commercio. E’ quanto stima il barometro sull’dell’Istituto tedesco IFO, che segnala una discesa dell’indicatore a 94,5 punti a febbraio dai 95,1 punti di gennaio, terzo calo consecutivo. Il lockdown – spiega l’Istituto di ricerca – sta portando alla perdita di posti di lavoro, in particolare nel settore del commercio al dettaglio. Invece, la situazione occupazionale nel settore manifatturiero sta migliorando: meno aziende stanno pensando ad un taglio di posti di lavoro e, anzi, progettano nuove assunzioni. Quanto ai servizi, mantengono un sentiment negativo sulla pianificazione degli organici ed hanno ridotto i piani di assunzione. Più nello ...

ConfindustriaUd : Le aspettative degli esportatori tedeschi sono notevolmente migliorate a febbraio, con l'indice Ifo (che misura il… - Andreacocco87 : RT @Ralfmacher: #germania #IFO #febbraio Aspettative: 94.2 da 91.5 di #gennaio Sit.Attuale: 90.6 da 89.2 di #gennaio Fid. Aziende: 92.4… - Ralfmacher : #germania #IFO #febbraio Aspettative: 94.2 da 91.5 di #gennaio Sit.Attuale: 90.6 da 89.2 di #gennaio Fid. Aziend… - tvbusiness24 : #Germania, l’#indice ifo migliora ( a sopresa) a febbraio. Il dato sale a 92,4 - michelelizzi : - Commissione Finanze di Camera e Senato: audizione in videoconferenza di Baldini per indagine conoscitiva sulla ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania IFO

ANSA Nuova Europa

Previsto un aumento dei licenziamenti ina causa della crisi pandemica e delle misure restrittive predisposte dal governo, che ...stima il barometro sull'occupazione dell' Istituto tedesco,...Il presidente dell', Clemens Fuest, ha commentato: "La buona attività economica in Cina e l'aumento della produzione negli Stati Uniti stanno aiutando gli esportatori tedeschi". Come riferisce il ...Previsto un aumento dei licenziamenti in Germania a causa della crisi pandemica e delle misure restrittive predisposte dal governo, che ...I tre indici il 16 febbraio hanno toccato i massimi storici. Sul fronte macro da seguire oggi l'indice Ifo febbraio della Germania (10:00) che misura la fiducia delle imprese tedesche e a seguire il s ...