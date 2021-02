Fumo e fiamme dal furgone, si mette in salvo e chiama i Vigili del fuoco (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Romano di Lombardia sono intervenuti mercoledì mattina intorno alle 10 in via Colombera per l’incendio di un furgone. L’autista rendendosi conto della fuoriuscita di Fumo dalla sua autovettura ha chiamato i soccorsi. Nessun ferito. I pompieri spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona compromessa. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ideldel distaccamento Volontario di Romano di Lombardia sono intervenuti mercoledì mattina intorno alle 10 in via Colombera per l’incendio di un. L’autista rendendosi conto della fuoriuscita didalla sua autovettura hato i soccorsi. Nessun ferito. I pompieri spente lehanno messo in sicurezza il mezzo e la zona compromessa. L'articolo BergamoNews.

