Fibrosi polmonare: calprotectina possibile marcatore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fibrosi polmonare idiopatica: calprotectina possibile marker di severità malattia secondo uno studio pubblicato su BMJ Open Respiratory Research La calprotectina potrebbe fungere da valido biomarcatore del sangue di severità di malattia nei pazienti con Fibrosi polmonare idiopatica. E' quanto suggeriscono I risultati di uno studio recentemente pubblicato su BMJ Open Respiratory Research. Razionale e disegno dello… L'articolo Corriere Nazionale.

