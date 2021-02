Domani si riunisce il centrosinistra: si punta a un “Patto di Coalizione” per palazzo Mosti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’appuntamento è per Domani alle 18. Mascherati o comunque distanziati, nella sala conferenze dell’hotel Italiano si ritroveranno i promotori della Coalizione di centrosinistra che alle prossime amministrative proverà a disarcionare Clemente Mastella dalla poltrona più prestigiosa di palazzo Mosti. E il giorno della vigilia, nelle segreterie dei partiti e dei movimenti civici chiamati al confronto, è dedicato alla definizione delle delegazioni. L’invito è a contenere le presenze e qualcuno ha già immaginato una sorta di turn over anche in vista delle prossime riunioni. E’ il caso del Partito Democratico che sarà rappresentato dal segretario cittadino Giovanni De Lorenzo, dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo e dai dirigenti provinciali Giovanni Cacciano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’apmento è peralle 18. Mascherati o comunque distanziati, nella sala conferenze dell’hotel Italiano si ritroveranno i promotori delladiche alle prossime amministrative proverà a disarcionare Clemente Mastella dalla poltrona più prestigiosa di. E il giorno della vigilia, nelle segreterie dei partiti e dei movimenti civici chiamati al confronto, è dedicato alla definizione delle delegazioni. L’invito è a contenere le presenze e qualcuno ha già immaginato una sorta di turn over anche in vista delle prossime riunioni. E’ il caso del Partito Democratico che sarà rappresentato dal segretario cittadino Giovanni De Lorenzo, dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo e dai dirigenti provinciali Giovanni Cacciano ...

