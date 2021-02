Dl Ristori: governo al lavoro, Su lavoro e fisco ipotesi mini-proroghe ‘selettive’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempi sempre più stretti per il decreto Ristori, il quinquies dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. I lavoratori, le famiglie e le imprese sono in attesa dei sostegni che erano stati assicurati dopo il varo delle ulteriori restrizioni ma che, complice la crisi di governo, non hanno ancora visto. Con una scadenza che incombe: il 28 sfuma la proroga decisa dal precedente esecutivo sullo stop all'invio di atti e cartelle del fisco e, in assenza di novità, riprenderà il primo marzo l'attività ordinaria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non è neanche così lontana la fine del blocco dei licenziamenti che termina il 31 marzo, così come la Cig-Covid.Sul tavolo i 32 miliardi di euro che il Mef ha a disposizione grazie allo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento e il lavoro "istruttorio" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempi sempre più stretti per il decreto, il quinquies dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. I lavoratori, le famiglie e le imprese sono in attesa dei sostegni che erano stati assicurati dopo il varo delle ulteriori restrizioni ma che, complice la crisi di, non hanno ancora visto. Con una scadenza che incombe: il 28 sfuma la proroga decisa dal precedente esecutivo sullo stop all'invio di atti e cartelle dele, in assenza di novità, riprenderà il primo marzo l'attività ordinaria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non è neanche così lontana la fine del blocco dei licenziamenti che termina il 31 marzo, così come la Cig-Covid.Sul tavolo i 32 miliardi di euro che il Mef ha a disposizione grazie allo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento e il"istruttorio" ...

