Decreto Ristori 5, il Governo Draghi è all'opera, ecco quando potrebbe arrivare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aiuti, Ristori e rinvio di scadenze fiscali nel Decreto Ristori 5 che è attualmente in lavorazione. Il Governo Draghi ne ha fatto una sua priorità Cresce l'attesa per il Decreto Ristori 5, il quinto da inizio pandemia e il primo per il Governo Draghi. A volere questo Decreto, in realtà fu il Governo Conte II, ma la crisi di Governo ne ha impedito l'approvazione. Pertanto, la palla adesso passa al Governo Draghi, che è già al lavoro. Il Decreto Ristori 5 dovrebbe arrivare al più tardi a inizio Marzo. Il nuovo Ministro dell'Economia e Finanze Daniele Franco ha ereditato la bozza di questo ...

