(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il virologo Fabriziodice da un lato di non drammatizzare sullema allo stesso tempo ammette che bisogna avere un'massima verso le, proprio in questo periodo, magari aumentando il monitoraggio. L'articolo .

marisamoles : RT @orizzontescuola: Covid-19, Pregliasco avverte: “Attenzione alle scuole. Con le varianti ogni contatto è da considerarsi a rischio” http… - orizzontescuola : Covid-19, Pregliasco avverte: “Attenzione alle scuole. Con le varianti ogni contatto è da considerarsi a rischio” - lifestyleblogit : Covid, Pregliasco: 'A metà marzo tutti i casi legati a variante inglese' - - Adnkronos : #Covid, #Pregliasco: 'A metà marzo tutti i casi legati a variante inglese' - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'A metà marzo tutti i casi legati a variante inglese': Per il virologo, le varianti 'sicuramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco

Adnkronos

"Sicuramente sono preoccupato "ha affermato- . E' vero che le varianti di per sé non ...e rilanciare l'informazione per dare ai giovani una consapevolezza maggiore riguardo il. Ogni ......ci permetterebbe non di avere un azzeramento della malattia, ma una convivenza molto più civile con questo virus" dice il virologo dell'Università degli studi di Milano, Fabrizio. I ..."I modelli ci dicono che per metà marzo il rischio è che tutti i casi" di coronavirus "siano collegati alla variante inglese. Speriamo che le azioni più mirate di zone rosse possano mitigare la diffus ...La previsione del virologo Fabrizio Pregliasco in base ai modelli: "Speriamo che le zone rosse mirate possano mitigarne la diffusione" ...