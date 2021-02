Coronavirus in Lombardia, boom di contagi a Brescia: 901 casi in un giorno, oltre tremila in Regione con 38 morti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continuano a salire i contagiati a Brescia che sono passati dai 506 casi di ieri ai 901 di oggi facendola diventare la provincia più colpita della Lombardia con quasi un terzo dei casi della Regione. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continuano a salire iati ache sono passati dai 506di ieri ai 901 di oggi facendola diventare la provincia più colpita dellacon quasi un terzo deidella. ...

