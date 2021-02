Commisso: “Con me la Fiorentina non rischierà il fallimento come certe squadre che lottano per lo scudetto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina è una furia nella sua intervista per ‘La Nazione’. Queste le sue dichiarazioni in merito alla solidità della dirigenza e delle finanze dei Viola di Rocco Commisso: “Con me la Fiorentina avrà sempre una solidità economica che la metterà al riparto da sorprese e non rischierà il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni della Fiorentina, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possa dire lo stesso”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente dellaè una furia nella sua intervista per ‘La Nazione’. Queste le sue dichiarazioni in merito alla solidità della dirigenza e delle finanze dei Viola di Rocco: “Con me laavrà sempre una solidità economica che la metterà al riparto da sorprese e nonil. Non so se altri, sia nelle passate gestioni della, sia qualcuno oggi in lotta per lo, possa dire lo stesso”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

