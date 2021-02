Caso Suarez | il professor Rocca patteggia un anno con pena sospesa

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uncon. E’ ilmento accettato dalLorenzo, uno dei docenti che lo scorso 17 settembre ha esaminato Luisper il suo test di italiano all’Università per stranieri di Perugia. A riportarlo è Umbra 24.era accusato di falso e rivelazione nell’ambito del fascicolo che coinvolge anche l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale Simone Olivieri e laessa Stefania Spina, che ha preparato Luisper l’esame. La sua posizione è stata stralciata dal fascicolo principale, di cui si attende a giorni l’avviso di conclusione indagini per gli altri. Tra i destinatari degli avvisi di garanzia notificati lo scorso 4 dicembre anche il direttore sportivo ...

In giornata è arrivata la prima sentenza ufficiale relativa al caso dell'esame-farsa di Suarez, scoppiato nel mese di settembre 2020. Questa mattina il professor Rocca ha deciso di patteggiare per un anno con pena sospesa.