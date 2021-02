Cartabianca, Bianca Berlinguer e il pensiero per Mauro Corona infortunato: “Speriamo che torni presto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mauro Corona si è rotto la spalla e la testa dell’omero scivolando sulla neve e Bianca Berlinguer lo ha voluto salutare ieri 23 febbraio durante la diretta del programma Carta Bianca in onda su Rai 3, facendogli gli auguri di pronta guarigione. Dopo Massimo Gramellini, il prof. Galli e Corrado Augias, l’ospite è stata la volta di Matteo Salvini, segretario della Lega, che sul finire dell’intervista ha domandato: “Mauro Corona non c’è più?” e la conduttrice ha risposto: “Ha fatto bene a ricordarmelo.. non me l’hanno ridato. Però voglio salutarlo con affetto.. si è fratturato la spalla e rotto la testa dell’omero sugli scii. Un grande abbraccio e Speriamo che torni presto, anche io in passato mi sono rotta la spalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si è rotto la spalla e la testa dell’omero scivolando sulla neve elo ha voluto salutare ieri 23 febbraio durante la diretta del programma Cartain onda su Rai 3, facendogli gli auguri di pronta guarigione. Dopo Massimo Gramellini, il prof. Galli e Corrado Augias, l’ospite è stata la volta di Matteo Salvini, segretario della Lega, che sul finire dell’intervista ha domandato: “non c’è più?” e la conduttrice ha risposto: “Ha fatto bene a ricordarmelo.. non me l’hanno ridato. Però voglio salutarlo con affetto.. si è fratturato la spalla e rotto la testa dell’omero sugli scii. Un grande abbraccio eche, anche io in passato mi sono rotta la spalla ...

