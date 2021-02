Bonaccini sui malumori nel Pd | «Salvini? Si può dialogare anche con gli avversari politici»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’uscita di Stefanosulla possibilità di aprire i ristoranti la sera in alcune zone del Paese, sulla scia di quanto dettodal leader della Lega Matteo, sta creando non pochiall’interno del Partito Democratico. Dopo aver definito «ragionevole» la proposta del leader del Carroccio, in aperta discontinuità con l’approccio più precauzionale dell’ex maggioranza di governo e rispetto alle raccomandazioni del Cts, il governatore dell’Emilia Romagna è tornato sull’argomento, sostenendo di non comprendere perché «con uno politico, laddove dica cose che io credo possano avere un senso, non si possa discutere,». Del resto, sostieneintervenendo a Mattino5 «credo ...