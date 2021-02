Atalanta, Romero: “Lasciare la Juventus e venire qui miglior scelta della mia carriera” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A poche ore dal match contro il Real Madrid, la partita più importante della sua carriera, Cristian Romero si gode l’ottimo momento all’Atalanta e sottolinea come la scelta di non restare alla Juventus accettando il prestito agli orobici sia stata particolarmente azzeccata: “La miglior scelta che ho fatto nella mia carriera è stata quella di non restare alla Juventus e di andare in prestito all’Atalanta. La Juve è un grande club e ho pensato che in una rosa con tanti giocatori forti non avrei avuto possibilità. Il fatto di giocare a questo livello fa parte del lavoro di Gasperini. Mi sta dietro, mi corregge, mi parla e mi aiuta ad essere più completo, soprattutto tatticamente. Prima dal punto di vista ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A poche ore dal match contro il Real Madrid, la partita più importantesua, Cristiansi gode l’ottimo momento all’e sottolinea come ladi non restare allaaccettando il prestito agli orobici sia stata particolarmente azzeccata: “Lache ho fatto nella miaè stata quella di non restare allae di andare in prestito all’. La Juve è un grande club e ho pensato che in una rosa con tanti giocatori forti non avrei avuto possibilità. Il fatto di giocare a questo livello fa parte del lavoro di Gasperini. Mi sta dietro, mi corregge, mi parla e mi aiuta ad essere più completo, soprattutto tatticamente. Prima dal punto di vista ...

