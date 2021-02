A Wall Street tornano gli acquisti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Borsa disceglie la strada del rialzo dopo un avvio prudente, nella seconda giornata di audizione del presidente della Fed Jerome Powell in Congresso. Il governatore ha affermato che la banca centrale è impegnata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione ed è fiduciosa sul fatto che riuscirà a centrarlo. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,08%, a 31.878 punti; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.917 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,41%); con analoga direzione, in denaro l’S&P 100 (+0,8%). Sul fronte macroeconomico, le vendite di case nuove negli Stati Uniti sono aumentate nel mese di gennaio, superando le attese degli analisti. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia ...

- repubblica : E' morto Arturo Di Modica, lo scultore siciliano del Toro di Wall Street: L'ultima intervista a Repubblica qualche… - ilpost : È morto lo scultore Arturo di Modica, famoso per il Toro di Wall Street

Le piazze del Vecchio Continente sono state aiutate dall'andamento diche, dopo un avvio negativo, ha virato in territorio positivo recuperando il terreno perso: il Nasdaq guadagna lo 0,...La Borsa disceglie la strada del rialzo dopo un avvio prudente, nella seconda giornata di audizione del presidente della Fed Jerome Powell in Congresso. Il governatore ha affermato che la banca ...(Teleborsa) – La Borsa di Wall Street sceglie la strada del rialzo dopo un avvio prudente, nella seconda giornata di audizione del presidente della Fed Jerome Powell in Congresso. Il ...Chiusura in rialzo per il listino milanese, con il Ftse Mib che, dopo una seduta cauta, ha accelerato in scia ai movimenti di Wall Street segnando +0,69% a 23.098 punti, in linea con le principali ...