Vinicius | “Ho sempre sognato di giocare con Hazard Senza tifosi è difficile Atalanta? Gioca buon calcio ma noi vogliamo la Champions”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non solo le parole di Ferland Mendy, in casa Real Madrid parla ancheJunior, attaccante dei blancos. Il giovane brasiliano ha rilasciato una lunghissima intervista a TNT Sports Brasil, in cui ha escluso categoricamente la possibilità di lasciare il suo attuale club, nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione, e ha approfondito alcuni temi relativi alla squadra e alle prossime sfide che attendono i galacticos: su tutte quella diLeague contro l'.A tuttocaption id="attachment 827355" align="alignnone" width="787"(getty images)/captionSul proprio futuroha detto: "Sonoconcentrato sul Real Madrid. Qui gioco con i migliori calciatori e imparo tanto da loro. Ho 20 anni e sembra che sia qui da molto ...

