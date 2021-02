Viaggio nel bresciano, focolaio della variante inglese (Di martedì 23 febbraio 2021) Brescia e provincia, sono passate in zona arancione 'rafforzata'. Obiettivo non ripetere la tragica esperienza della val Seriana, con l'impennata di contagi del nuovo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 23 febbraio 2021) Brescia e provincia, sono passate in zona arancione 'rafforzata'. Obiettivo non ripetere la tragica esperienzaval Seriana, con l'impennata di contagi del nuovo ...

