Un'offerta da 9 miliardi per Autostrade (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il termine che marca l'atto finale di una trattativa lunga sette mesi è binding. Vincolante. Prendere o lasciare. Era l'alba del 15 luglio scorso quando il governo Conte festeggiò "il ritorno delle Autostrade agli italiani". Ma l'accordo con i Benetton per portarli a mollare Autostrade e ottenere così lo scalpo per il crollo del ponte Morandi ha avuto bisogno di tempi supplementari lunghissimi. Perché quell'operazione era intrisa di rivalsa politica. Ma andava costruita da zero. Sarà il 23 febbraio la data in cui i giochi arriveranno al dunque. La Cassa depositi e prestiti - il perno dello schema degli acquirenti - presenterà un'offerta vincolante insieme ai fondi stranieri Blackstone e Macquarie. Per loro Autostrade vale 9 miliardi. Toccherà ad Atlantia - la società attraverso cui i Benetton ...

