Tutto quello che sappiamo sulle mascherine U-Mask (Di martedì 23 febbraio 2021) (immagine: U-Mask)Grande innovazione scientifica, comunicazione commerciale ingannevole o semplice versione di lusso della più standard delle mascherine? sulle ormai celebri U-Mask, e in particolare sul cosiddetto Model 2 prodotto dalla londinese U-Earth Biotech (che ha una filiale anche a Milano), la situazione appare piuttosto confusa, tra inchieste giornalistiche, verifiche indipendenti, dichiarazioni dell’azienda ed esternazioni della concorrenza. L’ultimo punto fermo, almeno in ordine cronologico, è quello messo nero su bianco sabato 20 febbraio dal nostro ministero della Salute, che ne ha disposto il ritiro dal commercio e il divieto di vendita. Al momento, quindi, le U-Mask non si possono più acquistare in Italia. Ma partiamo dall’inizio. Una mascherina biotecnologica? Sul sito ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) (immagine: U-)Grande innovazione scientifica, comunicazione commerciale ingannevole o semplice versione di lusso della più standard delleormai celebri U-, e in particolare sul cosiddetto Model 2 prodotto dalla londinese U-Earth Biotech (che ha una filiale anche a Milano), la situazione appare piuttosto confusa, tra inchieste giornalistiche, verifiche indipendenti, dichiarazioni dell’azienda ed esternazioni della concorrenza. L’ultimo punto fermo, almeno in ordine cronologico, èmesso nero su bianco sabato 20 febbraio dal nostro ministero della Salute, che ne ha disposto il ritiro dal commercio e il divieto di vendita. Al momento, quindi, le U-non si possono più acquistare in Italia. Ma partiamo dall’inizio. Una mascherina biotecnologica? Sul sito ...

ckyenge : Ciao luca! Con profondo dolore, posso semplicemente dirti GRAZIE per tutto quello che hai fatto! Condoglianze e sol… - ZZiliani : Che palle ‘sti morti che ti costringono a perdere tempo per tweet di condoglianze e a sbatterti per sapere anche co… - fedefederossi : @vogliosolot3 Ci riprenderemo tutto quello che è nostro ?? - jxgiuliano : RT @ckyenge: Ciao luca! Con profondo dolore, posso semplicemente dirti GRAZIE per tutto quello che hai fatto! Condoglianze e solidarietà al… - CiccioniSe : RT @ErmannoKilgore: #Docm Quello che voleva aprire tutto e contestava #Conte è costretto a chiudere l’estremo ponente ligure ... meno male… -