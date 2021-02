"Troppi rigori contro ma hai vinto tu". Il ricordo della figlia di Bellugi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - “Hai avuto troppo rigori contro in questi mesi ma ne esci lo stesso vincitore perché hai lottato come un leone”. È la figlia Giada a trovare le parole più intense al funerale di Mauro Bellugi, il difensore dell'Inter morto a 71 anni per le brutali conseguenze del Covid che hanno portato anche all'amputazione delle gambe. Da lui ha ereditato l'ironia perché nel suo ricordo sull'altare al termine della funzione, riesce a far ridere le centinaia di amici, ex e attuali protagonisti del calcio e tifosi nella Basilica di Sant'Ambrogio raccontando di un padre “unico, inimitabile, megalomane, sensibile, generoso” che, quando faceva tardi alla sera da ragazza, le diceva: “Ma devi andare per forza a scuola domani? Tanto poi recuperi, sei intelligente come me”. Nel ritratto di Giada, ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - “Hai avuto troppoin questi mesi ma ne esci lo stesso vincitore perché hai lottato come un leone”. È laGiada a trovare le parole più intense al funerale di Mauro, il difensore dell'Inter morto a 71 anni per le brutali conseguenze del Covid che hanno portato anche all'amputazione delle gambe. Da lui ha ereditato l'ironia perché nel suosull'altare al terminefunzione, riesce a far ridere le centinaia di amici, ex e attuali protagonisti del calcio e tifosi nella Basilica di Sant'Ambrogio raccontando di un padre “unico, inimitabile, megalomane, sensibile, generoso” che, quando faceva tardi alla sera da ragazza, le diceva: “Ma devi andare per forza a scuola domani? Tanto poi recuperi, sei intelligente come me”. Nel ritratto di Giada, ...

