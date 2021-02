Torino. Zona di Porta Susa: sanzionati venditori abusivi (Di martedì 23 febbraio 2021) Sabato mattina, a seguito di numerose segnalazioni riguardanti la presenza di furgoni e autocarri che si ritrovavano per raccogliere e trasPortare clandestinamente merci, gli agenti del Comando Territoriale I – Centro, Crocetta – della Polizia Municipale congiuntamente al Reparto Specialistico Sicurezza Stradale Integrata, dopo aver osservato per qualche settimana i movimenti intorno ai veicoli di alcuni venditori ambulanti abusivi comparsi recentemente nelle vie adiacenti la Zona di Porta Susa, hanno effettuato un servizio mirato in via Ruffini nel tratto di strada compreso tra via Guicciardini e corso Bolzano. I ‘civich’ hanno accertato la presenza di diversi furgoni parcheggiati in via Ruffini intorno ai quali alcune persone erano intente a ritirare e consegnare pacchi. Due ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 febbraio 2021) Sabato mattina, a seguito di numerose segnalazioni riguardanti la presenza di furgoni e autocarri che si ritrovavano per raccogliere e trasre clandestinamente merci, gli agenti del Comando Territoriale I – Centro, Crocetta – della Polizia Municipale congiuntamente al Reparto Specialistico Sicurezza Stradale Integrata, dopo aver osservato per qualche settimana i movimenti intorno ai veicoli di alcuniambulanticomparsi recentemente nelle vie adiacenti ladi, hanno effettuato un servizio mirato in via Ruffini nel tratto di strada compreso tra via Guicciardini e corso Bolzano. I ‘civich’ hanno accertato la presenza di diversi furgoni parcheggiati in via Ruffini intorno ai quali alcune persone erano intente a ritirare e consegnare pacchi. Due ...

