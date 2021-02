Torino, altri positivi al Covid: la decisione del club (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergono nuove positività all’interno del Torino di Davide Nicola: il club ha preso una decisione per verificare l’evolversi della situazione Il Covid-19 colpisce il Torino di Davide Nicola: il club granata – già alle prese con diversi casi di positività riscontrati tra giovedì e venerdì – deve fare i conti con nuove positività. Questo il comunicato della società: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergono nuovetà all’interno deldi Davide Nicola: ilha preso unaper verificare l’evolversi della situazione Il-19 colpisce ildi Davide Nicola: ilgranata – già alle prese con diversi casi dità riscontrati tra giovedì e venerdì – deve fare i conti con nuovetà. Questo il comunicato della società: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi dità al19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente ilFootballcomunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori ...

LaCastelliM5s : Sono certa che @c_appendino e Alberto #Unia sapranno dimostrare il grande lavoro fatto, anche con scelte impopola… - FcInterNewsit : Torino, allenamento sospeso per altri casi di positività al Covid-19: il comunicato - WilliamQuint9 : @LordGalurd Nostradamus che dice...?????? Una partita in meno, magari altri punti per il caso Lazio... Scontro diretto… - SanremoAncheNoi : RT @FuturaTorino: Il blocco a #Torino e altri comuni non è legato ai 9 avvisi di garanzia recapitati nei giorni scorsi - tra gli altri - a… - FuturaTorino : Il blocco a #Torino e altri comuni non è legato ai 9 avvisi di garanzia recapitati nei giorni scorsi - tra gli altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino altri Amazon Prime annuncia la docu - serie All or Nothing: Juventus ... allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, punteranno gli obiettivi ... premiate produzioni Amazon Original e molti altri contenuti esclusivi. Disponibili successi come ...

Juventus, la verità su Morata: a mezzo servizio a causa del Citomegalovirus ...diverso tempo che non mostra più la brillante forma fisica che aveva fino dal suo arrivo a Torino. ... L'allenatore della Juventus si ritrova a far fronte a numerosi altri indisponibili , con problemi ...

Torino, altri casi di Covid-19. Allenamento sospeso Fantacalcio ® Statistiche inutili ma molto belle sulla ventitreesima giornata di serie A Il campionato più incerto d'Europa sembra essere già finito: l'Inter affonda la lama nelle mollezze difensive milaniste come il proverbiale grissino nel tonno e dà uno scossone alla classifica, in un ...

Luca Pasquaretta rinviato a giudizio per estorsione nei confronti di Chiara Appendino Andrà a giudizio per estorsione Luca Pasquaretta, ex portavoce dellaa sindaca di Torino Chiara Appendino. Il Gup lo ha rinviato a giudizio e fissato la data della prima udienza per il 16 novembre. Le ...

... allo Juventus Training Center Continassa di, e, fuori dal campo, punteranno gli obiettivi ... premiate produzioni Amazon Original e molticontenuti esclusivi. Disponibili successi come ......diverso tempo che non mostra più la brillante forma fisica che aveva fino dal suo arrivo a. ... L'allenatore della Juventus si ritrova a far fronte a numerosiindisponibili , con problemi ...Il campionato più incerto d'Europa sembra essere già finito: l'Inter affonda la lama nelle mollezze difensive milaniste come il proverbiale grissino nel tonno e dà uno scossone alla classifica, in un ...Andrà a giudizio per estorsione Luca Pasquaretta, ex portavoce dellaa sindaca di Torino Chiara Appendino. Il Gup lo ha rinviato a giudizio e fissato la data della prima udienza per il 16 novembre. Le ...