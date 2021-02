Tiger Woods ferito in incidente stradale: le condizioni, come sta (Di martedì 23 febbraio 2021) Tiger Woods, 45 anni, ricoverato in ospedale dopo un grave incidente stradale in California, nella contea di Los Angeles. Woods, riferisce Tmz, si è ribaltato con la sua auto. I vigili del fuoco hanno dovuto tranciare le lamiere dell’auto per estrarre Woods dai rottami. La stella del golf è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente. “Tiger avrebbe riportato ferite multiple alle gambe”, ha detto Mark Steinberg, agente del campione, a Golf Digest. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 23 febbraio 2021), 45 anni, ricoverato in ospedale dopo un gravein California, nella contea di Los Angeles., riferisce Tmz, si è ribaltato con la sua auto. I vigili del fuoco hanno dovuto tranciare le lamiere dell’auto per estrarredai rottami. La stella del golf è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Non è chiaro cosa abbia provocato l’. “avrebbe riportato ferite multiple alle gambe”, ha detto Mark Steinberg, agente del campione, a Golf Digest. Funweek.

Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - siobanvict : RT @tempoweb: La macchina di Woods è accartocciata. Le tremende immagini dopo l'incidente - alberto_gatti : RT @marcocongiu: Lo sceriffo della Conte di LA conferma che Tiger Woods NON È in pericolo di vita -