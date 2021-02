Sondaggi politici elettorali oggi 23 febbraio 2021 | Fratelli d’Italia a meno di un punto dal Pd

(Di martedì 23 febbraio 2021)23– Gli italiani hanno alte aspettative sul governo Draghi, ma la maggior parte di loro non è soddisfatta della composizione del nuovo esecutivo. A rilevarlo è l’ultimoo Swg realizzato per il TgLa7, diretto e condotto da Enrico Mentana, e andato in onda nella serata di ieri, lunedì 22. Iregistrano un balzo in avanti di, la forza politica che ha deciso di restare all’opposizione, che guadagna +1,3 per cento e arriva adi undi distanza dal ...

La rilevazione Swg per il Tg La7: segue il Pd, +1,5% in una settimana per Fdi Lega ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Più nel ...elettorali: con Conte il Movimento 5 Stelle sarebbe il secondo partito d'Italia Tra i temi toccati dal sondaggio, ci sono anche le intenzioni di voto. Gli scenari previsti, però, sono due: ...