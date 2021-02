Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. che vedono svanire il tentativo di recupero avviato a inizio contrattazioni. Gli investitori restano in attesa della testimonianza al Senato del numero uno della Fed, Jerome Powell, su economia e inflazione, e dei dati sui prezzi UE previsti in mattinata. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,216. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 62,37 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%. Tra i mercati del Vecchio Continente spicca la prestazione negativa di Francoforte, che ...

