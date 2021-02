Salvini: “Bene l’appoggio di Bonaccini sui ristoranti, è buonsenso” (Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – Stefano Bonaccini dà sponda a Matteo Salvini sulla proposta di riaprire i ristoranti la sera e il leader della Lega passa all’incasso, pubblicando sulla propria pagina Facebook un banner con il volto del governatore dem dell’Emilia-Romagna e le parole con cui questi definisce “ragionevole” l’idea di far lavorare i ristoranti di sera nei casi in cui ci sono meno rischi. “Fa piacere trovare consenso trasversale su una proposta di assoluto buonsenso, che salvaguardi sia il diritto alla salute che il diritto al lavoro”, commenta Salvini nel post sul social network. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – Stefano Bonaccini dà sponda a Matteo Salvini sulla proposta di riaprire i ristoranti la sera e il leader della Lega passa all’incasso, pubblicando sulla propria pagina Facebook un banner con il volto del governatore dem dell’Emilia-Romagna e le parole con cui questi definisce “ragionevole” l’idea di far lavorare i ristoranti di sera nei casi in cui ci sono meno rischi. “Fa piacere trovare consenso trasversale su una proposta di assoluto buonsenso, che salvaguardi sia il diritto alla salute che il diritto al lavoro”, commenta Salvini nel post sul social network.

